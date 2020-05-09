Президент України Володимир Зеленський відповів російському колезі Володимиру Путіну з приводу перемоги над нацизмом
Як повідомляє Politeka.net, він нагадав про заслуги українців під час Другої світової війни у своєму зверненні з нагоди свята 9 травня (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Кілька років тому Володимир Путін заявив, що перемогти у війні можна було і без допомоги українців. Володимир Зеленський підкреслив, що перемогу не можна приватизувати, як і забувати про подвиги семи мільйонів українських солдатів.
"Людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися і без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися і дарувати комусь подвиги своїх українських героїв", - зазначив президент України.
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Щоб підтвердити це, Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав імена українців, які стали героями Другої світової війни. За його словами, жителі України пам'ятають про подвиги співвітчизників, але не влаштовують "помпезний конкурс танців на кістках".
Раніше стало відомо, що Володимир Путін принизив Володимира Зеленського. Глава країни-агресора відправив вітальні послання лідерам і громадянам різних країн, які входили в Радянський союз. При цьому президентів Україні (Володимир Зеленський) і Грузії (Саломе Зурабішвілі) серед них не було.
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