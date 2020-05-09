Президент України Володимир Зеленський відповів російському колезі Володимиру Путіну з приводу перемоги над нацизмом

Як повідомляє Politeka.net, він нагадав про заслуги українців під час Другої світової війни у своєму зверненні з нагоди свята 9 травня (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Кілька років тому Володимир Путін заявив, що перемогти у війні можна було і без допомоги українців. Володимир Зеленський підкреслив, що перемогу не можна приватизувати, як і забувати про подвиги семи мільйонів українських солдатів.

"Людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися і без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися і дарувати комусь подвиги своїх українських героїв", - зазначив президент України.

Щоб підтвердити це, Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав імена українців, які стали героями Другої світової війни. За його словами, жителі України пам'ятають про подвиги співвітчизників, але не влаштовують "помпезний конкурс танців на кістках".

Дорогі громадяни! 75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв. Це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими. Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проект меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті. Зараз я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі. І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: «Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги». Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 9. Mai 2020

Раніше стало відомо, що Володимир Путін принизив Володимира Зеленського. Глава країни-агресора відправив вітальні послання лідерам і громадянам різних країн, які входили в Радянський союз. При цьому президентів Україні (Володимир Зеленський) і Грузії (Саломе Зурабішвілі) серед них не було.

Нагадаємо, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.

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