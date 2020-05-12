Президент України Володимир Зеленський став об'єктом глузувань пропаганлиста Володимир Соловйова

В ефірі програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» політолог і журналіст з Донецька Володимир Корнілов, коментуючи бажання Зеленського приїхати в Донецьк і Сімферополь з дзвіночками, викликав жваву дискусію, передає «Діалог.UA».

Причиною обговорення став приїзд українського президента до меморіального комплексу «Україна – визволителям» у смт. Мілове, яке розділене кордоном між Україною і Росією.

«Поїхав 8 травня відзначати День примирення. До речі, куди поїхав – на кордон з Росією. Ви бачили це його звернення? 400 метрів до кордону з Росією. Я спеціально заміряв, в тому ж селі Мілове… Повісив там дзвіночок… А наступного дня він поїхав у Закарпаття, де ще один дзвіночок повісив. Сказав, що ще два повісить – у Сімферополі та Донецьку. Можна ковпак з дзвіночками надіти і поїхати», – емоційно заявив Корнілов.

Соловйов на це не змовчав і відразу ж взявся критикувати Зеленського за те, що той «не розбирається в історії», а тому не розуміє, хто справжні герої Другої світової війни.

«Зеленський з'явився на світ тому, що його родичі, його батьки не були у Львові в часи львівського погрому, інакше ніхто не залишився б для того, щоб дати такий чудовий витвір природи, яке потім нещасний український народ обрав своїм президентом… Не можу зрозуміти: Зеленський дурний, неосвічений чи боягуз?», – заявив пропагандист.

Раніше ми писали про те, що Соловйов звернув увагу, що команда Володимира Зеленського почала боротьбу з контрабандою, як Росія в 90-х роках. На його думку, це згубно відіб'ється на добробуті українців. Більше того, дії президента і його наближених можуть розв'язати нову війну, а потім зняти з себе відповідальність.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

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