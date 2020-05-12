Скандальний прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився небезпечним китайським вірусом

Про це сам Пєсков повідомив російським ЗМІ у вівторок, 12 травня. Як з'ясувалося, у нього діагностували так званий «уханьський» вірус. За словами прес-секретаря Путіна, зараз він перебуває в лікарні.

«Так, захворів. Лікуюся», - заявив Пєсков.

Сам прес-секретар заявив, що останній раз бачив президента РФ особисто більше місяця тому. Журналісти вже з'ясували, що в останній раз він з'являвся на публіці 30 квітня на нараді у президента РФ. Саме в той день про своє зараження тим же вірусом оголосив і російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Відомо, що вірус виявили не тільки у самого Пєскова, але і у його дружини – відомої фігуристки Тетяни Навки. Вона розповіла ЗМІ, що зараз разом з чоловіком знаходиться під контролем лікарів.

«Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувалося все: і кров, і температури нема. Кажуть, що жінки легше переносять це, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося. Ми у лікарні: щоб не піддавати [ризику зараження] всю іншу сім'ю, ми вирішили лягти в лікарню. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є лише одна теза, що, швидше за все, це від нього, так як він перший захворів. Він приніс з роботи», - розповіла Навка виданню Daily Storm.

Зазначимо, що Пєсков став четвертим високопоставленим російським чиновником, у якого виявили вірус. Так, раніше позитивні тести виявили у прем'єра Михайла Мішустіна, міністра будівництва і житлово-комунального господарства РФ Володимира Якушева і голови Мінкультури Ольги Любимової.

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