Депутат партії «Слуга народу» Вікторія Подгорна опинилася в епіцентрі скандалу, заявивши, що популярний месенджер Telegram представляє загрозу нацбезпеці

Про це парламентарій написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

«Друзі, є питання. Як ви ставитеся до ідеї закриття Телеграма - враховуючи його бекграунд так сказати? Чому ОК («Однокласники», - Прим. ред.), ВКонтакте закриті, а Телеграм цвіте і поширюється, хоча часто використовується в сумнівних, а інколи й злочинних цілях?!» – наголосила народний депутат.

Однією з перших її підтримала екс-депутат Ганна Гопко, написавши, що Telegram потрібно закрити рішенням РНБО і не няньчиться, оскільки «кремлівські пропагандистські ресурси за деякими показниками гірше танків, які вбивають людей».

Однак переважна більшість користувачів накинулися на «слугу народу» з нищівною критикою за подібну ініціативу.

«Судячи з новин, влада боїться перевороту в країні! Метро не хочуть відкривати, телеграм хочуть закрити! Хм, цікаво, що вони далі будуть творити!», «Коли вас починають забувати, то найкращий варіант - це засвітитися з чимось неймовірним, злобним і суперпатріотичним», «М-да)) Судячи з цією пропозиції шан. Підгірної та інших незабутніх висловлювань членів Слуги Народу, поріг входження в партію в частині адекватності й IQ був ну дуууже низьким», «А ще недавно з росіян іржали, що вони потихеньку будують свій інтернет», «100%-ий рецепт лікування лупи ампутацією голови», «А була колись притомна дама», – іронізують у коментарях.

Коли кількість негативу під публікацією досягла критичної маси, Подгорна видалила пост зі сторінки, однак скріни публікації пішов гуляти по просторах інетернету.

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