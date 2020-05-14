Депутат партии «Слуга народа» Виктория Подгорная оказалась в эпицентре скандала, заявив, что популярнейший мессенджер Telegram представляет угрозу нацбезопасности

Об этом парламентарий написала на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«Друзья, есть вопросы. Как вы относитесь к идее закрытия Телеграмма - учитывая его бэкграунд так сказать? Почему ОК («Одноклассники», - Прим. ред.), ВКонтакте закрыты, а Телеграмм цветет и распространяется, хотя часто используется в сомнительных, а иногда и в преступных целях?!» – отметила народный депутат.

Одной из первых ее поддержала экс-депутат Анна Гопко, написав, что Telegram нужно закрыть решением СНБО и не няньчиться, поскольку «кремлевские пропагандистские ресурсы по некоторым показателям хуже танков, которые убивают людей».

Однако подавляющее большинство пользователей набросились на «слугу народа» с разгромной критикой за подобную инициативу.

«Судя по новостям, власть боится переворот в стране! Метро не хотят открывать, телеграмм хотят закрыть! Хм, интересно, что они дальше будут творить!», «Когда вас начинают забывать, то лучший вариант - это засветиться с чем- либо невероятным, злобным и суперпатриотичным», «М-да)) Судя по этому предложению ув. Подгорной и другим незабываемым высказываниям членов Слуги Народа, порог вхождения в партию по части адекватности и IQ был ну ооочень низким», «А еще недавно с русских ржали, что они потихоньку строят свой интернет», «100%-ый рецепт лечения перхоти ампутацией головы», «А была когда то вменяемая дама», – иронизируют в комментариях.

Когда количество негатива под публикацией достигло критической массы, Подгорная удалила пост со страницы, однако скрины публикации пошел гулять по просторам инетернета.

Ранее мы рассказывали о том. что скандально известный парламентарий Евгений Брагар, предлагавший пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ, разразился новой инициативой. Он ратует за то, чтобы отменить уроки истории Украины в 5 классе.

Напомним, украинцев обложат новым налогом, «слуги» раскрыли свой план.

Как сообщала Politeka, «Слуги народа» перешли черту с угрозами, Зеленский не сдержал эмоций.

Также Politeka писала, что Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.