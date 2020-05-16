Скандальна екс-нардеп Ірина Фаріон виступила проти продажу продуктів з російськими назвами в українських мережевих супермаркетах
Колишній депутат від партії «Свобода» обурилася продажем «отрути» в українських магазинах на своїй сторінці в Фейсбук. Фаріон залишилася незадоволена тим, що на прилавках супермаркету її дочка побачила молочні продукти «Машенька» і «Агуша».
«Отрута ця в назві продукту для дітей - "Машенька", нижче ще якийсь чупирадло Агуша .... Звичайно, виключно через це ми ніколи цю отруту київського розливу не купимо», - заявила Фаріон.
Вона зазначила, що згадані нею продукти виробляються в Київській області. Таким чином, вся проблема полягає в їх назвах. Політик упевнена, що з допомогою типово російських форм у свідомість українських батьків і підсвідомість їх дітей «закидають чужі назви як основний мовний ідентифікатор».
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На думку Фаріон «Машам» не місце в Україні.
«Не будемо машами - ми Марійки, Марічки, Марусеньки і близько сотні інших варіантів, де машам місце в раші», - написала політик.
Її пост викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Багато українців виявилися не згодні з такою радикальною позицією.
«Лікуйтеся…», «Всі ці так звані русизми - ознака відсутності культури і лише підкреслюють вульгарність і примітивізм черні», «Вишиванка головного мозку. Мені цікаво, а англомовні назви торгових марок Вас не турбують? Можливо запозичені слова?», - пишуть люди.
Нагадаємо, професор розклав по поличках, як РФ з покон віків руйнує українську мову.
Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".
Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.