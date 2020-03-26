Серед українських депутатів є заражені коронавірусом, які приховують свою хворобу, продовжуючи передавати вірус серед свого оточення

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Крім того, він розкритикував депутатів, які сидять по домівках у той час, коли захисники боронять Україну на Донбасі, а лікарі борються за життя людей з коронавірусом (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

"Товариші (депутати прим.ред.), які приперлися з Куршевеля і привезли з собою цю заразу, заразили коронавірусом вже п'ять депутатів. Вони, адже знали, що там коронавірус, але прилетівши, не пішли на карантин, а пішли на роботу. І тепер п'ять депутатів з підтвердженим діагнозом, а скільки людей ховається ми собі навіть уявити не можемо", - обурився Дубінський.

До всього іншого, він висловив переконання, що ніхто не знає про десятки випадків підозри захворювання в українських депутатів, які ходили собі спокійно в Раду. А також розповів, що кількість хворих на коронавірус нардепів стрімко зростає.

"Вони не хочуть інформувати громадськість, що у них, можливо, така хвороба, адже вони спілкувалися з друзями, партнерами, ходили по званим вечерях, відривались по ресторанах і нічних клубах. У разі підозри або підтвердження діагнозу, будь-яка людина повинна розповісти про свої зв'язки, і про коханок в тому числі. А хто хоче це робити? Ніхто. Тому вони мовчать, але це безвідповідально, що призводить до ще більших заражень", - пояснив Дубінський.

Також він звернув увагу, що вже зараз депутати не приходять у парламент, хоча по Конституції України вони повинні особисто бути присутніми, а не спілкуватися по Skype. Він також вважає, що серед депутатів вже 20-30 випадків зараження, але вони повинні ходити на роботу використовуючи всі засоби безпеки.

"Це справжнє дезертирство в ситуації воєнного часу. Якщо поліцейські виходять на вулиці і захищають нас від злочинців, лікарі борються з вірусом і іншими хворобами фізично, то чому депутати, які отримують в рази більше сидять за Skype. Давайте тоді і захищати Батьківщину через Skype", - резюмував нардеп, не приховуючи свого обурення.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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