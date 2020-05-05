Стало відомо, чи будуть з фракції "Слуги народу" виключати народних депутатів з будь-яких причин

Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова президентської фракції Давид Арахамія, передає Главред.

За словами політика, в даний момент, якщо з "Слуги народу" виженуть будь-яких народних депутатів, то політична сила отримає потужного удару.

"Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, очікуючи виключення. Як тільки ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10-15-20 з яких-небудь причин. А причину депутат легко придумає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів інакше. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушені будемо йти з ким-то в коаліцію", - впевнено заявив Арахамія.

У той же час, Давид Арахамія назвав відсутність імперативного мандата однією з фатальних помилок Верховної Ради.

"Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом керувати фракцією було б на порядок легше", - підсумував парламентарій у спілкуванні з журналістами.

Відзначимо, що на гучну заяву Арахамії жорстко відреагував "слуга народу" Олександр Дубінський.

"Почитав, що Арахамія хоче, вигнати мене з фракції. Але не може. Подумав, що я, в свою чергу, можу вигнати з фракції його. Але не хочу. Шкода. Такого персонажа більше не знайдемо", - написав він у своєму Telegram .

Раніше ми розповідали, як Давид Арахамія жорстко відреагував на погрози Грузії вислати свого посла через можливе призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, демарш Тбілісі можна розцінювати як втручання в суверенітет України.

"Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла або робити якийсь дипломатичний тиск просто з-за призначення будь-якої людини, громадянина України, в уряд, то це ми не будемо допускати. Я вважаю, що це політично взагалі неможливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн. Ніхто не повинен робити який-небудь тиск на нашому суверенітету і призначень, які ми робимо", - заявив нардеп після погроз з боку Тбілісі.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

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