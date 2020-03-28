Колишній журналіст, народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський звернувся до своєї аудиторії з суб'єктивними підсумками п'ятниці, 27 березня

Про це стало відомо завдяки новому відео на YouTube-каналі Олександра Дубинського "DubinskyPro", передає Знай.

Нардеп спробував з'ясувати, що відбувається в політичному, соціальному та економічному житті України.

"Поговоримо про Закон "Про банки", який намагаються протягнути в понеділок (30 березня). Протягнути його збираються в обхід всіх процедур регламенту, наплювавши на терміни подання законопроекту. Без обговорення, без робочої групи, без правок... От просто внести в зал і швиденько проголосувати. А от насправді, якщо ви думаєте, що цей закон, щоб не повертати ПриватБанк Коломойському, то ви лох.

Закон не про це, там зі ста сторінок, про Коломойського може бути третину сторінки. Цей законопроект — легалізація рейдерства Нацбанку і ФГВФО за допомогою закону. Цей закон дозволяє НБУ знищувати будь-який банк, який йому не сподобається. І ніхто, ні кредитори, ні акціонери, ні вкладники не має право оскаржувати цю процедуру." - пояснює свою точку зору на новий законопроект Олександр Дубінський.

Нагадаємо, Дубінський вказав на головну помилку влади у боротьбі з коронавірусом: "Завезли сотні тисяч...".

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