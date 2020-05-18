Главная пиарщица Нацбанка получает миллионы гривен, а ее семья владеет квартирами, домами и земельными участками

Директор департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко за 2019 год заработала 2,5 миллиона гривен. Об этом стало известно из материала, который опубликовал нардеп Александр Дубинский, передает Znaj.ua.

Как стало известно, в месяц Бондаренко получает около 196,5 тысяч гривен зарплаты. Это основная часть ее доходов, но у чиновницы есть много сбережений и недвижимости. Известно, что в прошлом году пиарщицу повысили, она стала получать за год примерно на 500 тысяч гривен больше. Похоже, двух миллионов ей было мало. Скорее всего, женщину повысили до руководителя департамента.

«Коммуникации - одно из немногих направлений Национального банка, которое продолжает расширяться во время сокращения штата в других подразделениях регулятора»,- отметили у Дубинского.

По его словам, глава НБУ Яков Смолий в прошлом году постоянно говорил об экономии и сокращении расходов на персонал. Но, как выяснилось, на коммуникации государственных денег Смолий не жалел.

Но и это не все. Как выяснилось из электронной декларации Бондаренко, она владеет двумя квартирами в Киеве, в одной из которых ей принадлежит лишь 16,6%, домом в Киевской области, земельными участками в Киевской и Житомирской областях, а также автомобилем Acura RDX 2008 года выпуска.

Интересно, что работница банковского сектора не доверяет банковской системе, так как хранит дома 45 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 100 тысяч гривен.

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