Президент України Володимир Зеленський потрапив у складну ситуацію

Польський журналіст і письменник Вєслав Романовський підвів підсумки першого року Володимира Зеленського при владі, передає "Апостроф".

Журналіст підкреслив, що Україна все ще знаходиться в досить важкому становищі, оскільки Росія не відмовляється від плану поширити сюди свій «російський світ». Саме тому країні дуже важлива міжнародна підтримка.

«Це те, що зараз шукає президент Зеленський, не без труднощів. Наприклад, ми пам'ятаємо історію його телефонної розмови з президентом Трампом. Це дуже цікавий досвід не тільки для президента України. Зовнішній світ повен несподіваних поворотів, навіть у відносинах з союзниками», - зазначив польський журналіст.

Він додав, що і у внутрішній політиці не все складається гладко. І хоча Зеленському поки вдається зберігати суспільну підтримку, але найважче ще попереду - економіка, підвищення рівня життя, освіта, охорона здоров'я та соціальна політика.

Журналіст розповів, що у Зеленського є велика проблема.

«Поступово час перестане бути його союзником. Також є тріщини в його парламентському і політичному оточенні. Проросійська фракція у Верховній Раді стає проблемою. І олігархія. Як вчить історія - у олігарха немає батьківщини», - зазначив журналіст.

У цілому Романовський вважає, що Зеленський може записати собі у плюс" свій перший рік: Україна не втратила своєї незалежності, а президент усе ще популярний серед виборців.

«Однак ніхто не може гарантувати, що це триватиме ще чотири роки, до наступних виборів. Час істини ще настане», - підсумував журналіст.

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