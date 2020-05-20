За час, проведений на чолі Укравтодору, Олександр Кубраков дійшов висновку, що в управлінні такою масштабною і розгалуженою структурою першорядне значення має якісний менеджмент, який дозволяє братися за глобальні проекти і реалізовувати їх. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

«За фактом, завдання, які я вирішую щодня, стосуються кризового менеджменту, управління ризиками, фінансової політики - і нескінченних переговорів», - каже Кубраков.

У відомстві, за словами голови Укравтодору, достатньо професіоналів дорожньої галузі та фінансових фахівців, щоб забезпечувати його якісне функціонування. Якісний менеджмент забезпечує вирішення питань глобального національного рівня, таких як, наприклад, пошук джерел фінансування та забезпечення прийняття необхідних рішень на вищому державному рівні.

«Так, галузь у цьому році - в пріоритеті держави, і є фінансування, але нам ніхто не дає його на блюдечці з блакитною смужкою - ми вигризаємо ці гроші, і домагаємося того, щоб вони йшли на дороги у кожному куточку України», - сказав Кубраков РБК-Україна.

Завдяки змінам у системі управління в Укравтодорі, що сталися з часу обрання Кубракова на посаду голови відомства, вдалося розпочати реалізацію наймасштабнішого в історії України інфраструктурного проєкту - Програми «Велике Будівництво», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

За Програмою, у 2020 році будуть побудовані і відремонтовані 6500 км доріг, а фінансування цієї частини «Великого Будівництва» складе близько 100 млрд гривень.