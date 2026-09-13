Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 14 по 20 вересня опублікувала Новосанжарська селищна рада — планові роботи на електромережах торкнуться жителів смт Нові Санжари та навколишніх сіл.

Графіки відключення світла в Полтавській області цього тижня оновили: планові роботи на електромережах у Новосанжарській громаді триватимуть із 14 по 20 вересня. Енергетики проводитимуть технічне обслуговування мереж, капітальні ремонти та роботи, передбачені інвестиційною програмою оператора системи розподілу. Як повідомляє Новосанжарська рада, знеструмлення триватимуть переважно з 08:00 до 17:00, а на окремих ділянках — до 18:00.

У понеділок, 14 вересня, без світла можуть тимчасово лишитися жителі смт Нові Санжари та сіл Забрідки, Зачепилівка, Лелюхівка, Малий Кобелячок, Олійники, Пологи, Дубина, Великі Солонці, Руденківка, Великий Кобелячок, Горобці, Кальницьке і Пасічне.

Найбільше відключень припадає на смт Нові Санжари, де бригади працюватимуть на десятках вулиць — зокрема на Маджарянській, Антона Головатого, Незалежності, Садовій, Польовій, Лісній та Лобача Юрія. У селі Забрідки електропостачання вимикатимуть на вулицях Береговій, Веселій, Зеленій, Миру, Польовій та Михайла Грушевського.

У вівторок, 15 вересня, перерви в електропостачанні заплановані у Старих Санжарах, Дубині, Клюсівці, Руденківці, Великих Солонцях і Пологах, а також повторно на частині вулиць Нових Санжар.

Причина відключень — планові роботи: технічне обслуговування електромереж, капітальні ремонти за річною програмою ремонтів та заходи інвестиційної програми ОСР. У громаді попереджають, що час і перелік адрес є орієнтовними й можуть змінюватися залежно від погодних умов і стану обладнання.

Де дивитися графіки відключень

Актуальний перелік адрес Новосанжарська рада оновлює на офіційному сайті громади щодня. Свої графіки планових знеструмлень публікує також Омельницька громада на офіційній сторінці, тож жителям Полтавського району радять перевіряти інформацію напередодні, щоб вчасно підготуватися до перерв з електроенергією.

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