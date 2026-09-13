Грошова допомога в Харківській області на опалювальний сезон 2026/27 становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство — уряд затвердив виплату «Зимова підтримка» для вразливих категорій населення.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області на опалювальний сезон тепер стане доступною і для інших вразливих категорій — Кабінет Міністрів затвердив одноразову виплату «Зимова підтримка» в розмірі 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Грошова допомога в Харківській області передбачена постановою уряду від 3 вересня 2026 року № 1084 і призначена для підготовки до опалювального сезону 2026/27. Сума єдина для всіх отримувачів — 19 400 гривень, яких має вистачити на часткове покриття витрат на тепло взимку.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської ОВА, «Зимова підтримка» розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Перелік таких громад затвердив Кабінет Міністрів України.

Отримати 19 400 гривень зможуть люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини.

Окремо право на виплату мають особи, які не отримують соціальну допомогу, але мають інвалідність, є одинокими непрацездатними людьми пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї.

Як оформити виплату

Прийом заяв триває до 30 жовтня 2026 року. Подати документи можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), територіальний орган Пенсійного фонду України або орган місцевого самоврядування (військову адміністрацію) за місцем фактичного проживання.

У заяві вказують склад домогосподарства та підтверджують право на допомогу. Гроші перекажуть на рахунок заявника після перевірки наданих даних.

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