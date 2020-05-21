Міміка президента Володимира Зеленського під час офіційних виступів говорить про нього більше, ніж слова

Про це пише портал 24.

Зокрема, жести і міміка Володимира Зеленського були проаналізовані фахівцями.

За словами фізіогноміста Леоніда Золіна, на даний момент Володимир Зеленський перебуває в стресовій ситуації.

Експерт упевнений, що глава держави змушений діяти, але не діє. Зеленському дісталася влада, але глава держави чітко розуміє, що ні він, ні його уряд не можуть впоратися з усіма проблемами.

"А спільнота не відступає – адже Зеленський стільки наобіцяв: подолати бідність, корупцію і нарешті домогтися успіхів у переговорах з агресором. Але цього за рік досягти не вдалося. Він це розуміє і це його турбує. Президент говорить про проблеми від третьої особи", - розкрив всі нюанси Золин.

Фізіогноміст звернув увагу на обмовку Володимира Зеленського за Фрейдом під час прес-конференції.

"У нас це теж (як і в Європі) маленька заробітна плата (5-6 тисяч грн), але у нас це не є бідністю, яку ми до речі збільшуємо, це завдання прем'єр-міністра", - заявив президент вчора перед журналістами.

За словами Золіна, Зеленський відчуває дискомфорт через те, що не зміг виконати одну з головних своїх обіцянок.

"Звичайно, президент не хотів сказати, що завдання уряду є збільшення бідності, але він і розуміє, що за рік йому не вдалося виконати власну обіцянку – завершити епоху бідності. Зеленський відчуває дискомфорт через це. А коли мова заходить про війну, Путіна і повернення окупованих територій, тут Зеленський відчуває себе дуже невпевнено – стискає себе руками, це дуже добре видно. Коли президент говорить на гострі теми, то підсвідомо починає шукати опору – сильно нахиляється вправо або вліво", - проаналізував експерт міміку і дії президента на прес-конференції.

Нагадаємо, Зеленський порівняв себе з Порошенком і відмовився виносити обіцяний вирок.

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