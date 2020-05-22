Нова прес-конференція Володимира Зеленського наочного показала, що у президента немає чіткого плану подальшого розвитку України

Як передає Politeka.net, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» звернув увагу її ведучий Ігор Лесєв. Журналіст зазначив, що президент надмірно хизується своїм рейтингом і вже замислюється про другий термін.

При цьому Лесєв зазначив, що за рік правління нового президента в Україні нічого не змінилося: не було ні обіцяних посадок, ні досягнення миру на сході. Однак, на думку ведучого, головна проблема голови держави навіть не в цьому, а в тому, що у нього немає чіткого подальшого плану дій.

«Зеленський просто пропонує нам насолоджуватися, що він не Порошенко. І робить дуже дивні висновки. Він переконує нас, що якщо б не його участь у президентській гонці – президентом був би другий раз Порошенко. Але це абсолютна неправда. У Порошенка у другому турі вигравав хто завгодно… Зеленський порівнює себе з шахраєм планетарного масштабу. І щиро пишається тим, що він не такий брудний», - підкреслює Лесєв.

Він також додав, що навіть після зміни Порошенка Україна продовжує жити за його лекалами, «тільки з веселою музикою».

«І навіть черговий вибрик Порошенка з Байденом ні до чого не призведе. Адже ми це знаємо, Зеленський це знає, Порошенко це знає. Жодного свіжого вітерця. Все те ж тухле болото», - підсумував ведучий.

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