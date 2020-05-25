Колишній нардеп Надія Савченко, яка оскандалилася появою на російському телебаченні, зробила заяву про Майданах в Україні

Як передає Politeka.net, свою теорію їх виникнення вона зробила в ефірі "НТВ".

Нагадаємо, колишній народний депутат України несподівано вирішила дати інтерв'ю російському пропагандистському каналу «НТВ».

Цікаво, що в анонсі самого телеканалу Савченко назвали «вбивцею».

«Надія Савченко — вбивця, яку зробили героєм України, а потім ворогом народу, — дала перше велике інтерв'ю російському телеканалу. У неділю воно вийде в ефір НТВ в програмі "Нові російські сенсації". В подарунок Савченко Володимиру Зеленському до річниці його президентства», - йдеться в повідомленні на сайті «НТВ».

Вже з'явилася інтерв'ю вона встигла наговорити багато, але особливу увагу потрібно приділити її словами про революції в Україні.

"Ні помаранчева революція, ні революція гідності у нас відбувалися з подання РФ. Вони відбувалися з подання західного цивілізованого світу", - заявила вона.

Раніше ми повідомляли, що Савченко допустила зникнення України до 2023 року, у зв'язку з прийняттям законопроекту про продаж сільськогосподарських земель.

"Якщо цей закон справді відбудеться, то я вам скажу, що в 2023 році такої держави, як Україна, не буде на карті світу", — вважає одіозна Савченко.

Нагадаємо, одіозну Савченко покликали заміж: хто зробив пропозицію руки і серця.

Як повідомляла Politeka, Савченко зробила передбачення і назвала рік зникнення України: залишилося недовго.

Також Politeka писала, що Савченко влаштувала «шабаш» з подружками Януковича, кадри облетіли мережа: «Три гадюки за столом».