В українців немає національної ідеї, яка могла б їх згуртувати

Таку думку висловив український бізнесмен і політичний діяч Геннадій Корбан в інтерв'ю Юрія Романенка. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Я переконаний, що Україна за своєю суттю є парламентською республікою, а не президентської. Це характер народу. Ми дуже багато дискутували з багатьма людьми, політологами. По суті справи, якщо подивитися на країну, від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі - нічого не об'єднує людей. Їх не об'єднує релігія тому, що на заході більше католиків, на сході - православні. Їх не об'єднує територія, так як історично була зібрана з різних епох. Їх не об'єднує мова - всі люди говорять на різних мовах, при цьому добре один одного розуміють", - зазначив він.

Також він підкреслив, що національну ідею, яка зможе об'єднати українців так і не знайшли.

"Її шукають уже протягом 30 років, але при цьому Україна залишається унітарною державою. Хтось колись вибрав модель, за якої вся життя відбувається в столиці. Там крутяться всі гроші, там крутиться вся політика, там крутяться всі інтереси. А вся країна складається з хуторів", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що війна на Донбасі в деякому сенсі допомогла українському суспільству

За його словами, конфлікт допоміг об'єднатися українському суспільству.



"Можна сказати навіть таку несподівану річ, що війна пішла на користь українському суспільству. Вся Україна включилася у волонтерський рух. Допомагають і пораненим, і сиротам, відправляють одяг, їжу, люди здають кров", — поділився музикант.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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