Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокотився "зайцем" заради пафосного фото

Як повідомляє Politeka.net, журналіст Василь Крутчак поспілкувався з водіїв маршрутки і опублікував відео на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Напередодні Микола Тищенко прокотився в громадському транспорті Києва, сфотографувався в салоні і опублікував пост про заходи безпеки, хоча незабаром його видалив. За словами водія, нардеп проїхав одну зупинку і вийшов, не заплативши. Ймовірно, йому потрібно було тільки зробити знімок.

"Попросив його оплатити проїзд, а він каже, що у народних депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті. І вийшов потім. Сів у "мерседес", який їхав позаду, і поїхав", - пояснив чоловік.

Маршрутник додав, що разом з Миколою Тищенко був ще один чоловік, ймовірно, охоронець.

"Коля Тищенко настільки хоче стати мером Києва, готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом, як звичайні люди. А не платить за проїзд не тому, що він поганий, а тому, що він просто не знає скільки коштує проїзд в маршрутці", - прокоментував Василь Крутчак.

Користувачі соціальної мережі розкритикували вчинок Тищенко в коментарях:

"Микола Тищенко, ви хайпер і заєць!"; "Та не було у нього такої дрібниці))) Здачу з крупняка довго чекати..."; "А за що платити, якщо йому навіть келих шампанського не запропонували і хостесс не зустріла?"; "Людина заощаджує гроші - криза, що поробиш)) це ж цілих 8 гривень)"; "Дак він в ресторанах своїх зп затримує персоналу за пів року... А тут за проїзд платити"; "В Велюр їхав а там дорого - довелося економити на маршрутці".

Коля Тіщенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом,... Gepostet von Vasyl Krutchak am Montag, 25. Mai 2020

Варто відзначити, що за законом народні депутати зобов'язані оплачувати проїзд в громадському транспорті - пізніше гроші компенсують з бюджету.

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