Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокотився "зайцем" заради пафосного фото
Як повідомляє Politeka.net, журналіст Василь Крутчак поспілкувався з водіїв маршрутки і опублікував відео на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
Напередодні Микола Тищенко прокотився в громадському транспорті Києва, сфотографувався в салоні і опублікував пост про заходи безпеки, хоча незабаром його видалив. За словами водія, нардеп проїхав одну зупинку і вийшов, не заплативши. Ймовірно, йому потрібно було тільки зробити знімок.
"Попросив його оплатити проїзд, а він каже, що у народних депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті. І вийшов потім. Сів у "мерседес", який їхав позаду, і поїхав", - пояснив чоловік.
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Маршрутник додав, що разом з Миколою Тищенко був ще один чоловік, ймовірно, охоронець.
"Коля Тищенко настільки хоче стати мером Києва, готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом, як звичайні люди. А не платить за проїзд не тому, що він поганий, а тому, що він просто не знає скільки коштує проїзд в маршрутці", - прокоментував Василь Крутчак.
Користувачі соціальної мережі розкритикували вчинок Тищенко в коментарях:
"Микола Тищенко, ви хайпер і заєць!"; "Та не було у нього такої дрібниці))) Здачу з крупняка довго чекати..."; "А за що платити, якщо йому навіть келих шампанського не запропонували і хостесс не зустріла?"; "Людина заощаджує гроші - криза, що поробиш)) це ж цілих 8 гривень)"; "Дак він в ресторанах своїх зп затримує персоналу за пів року... А тут за проїзд платити"; "В Велюр їхав а там дорого - довелося економити на маршрутці".
Варто відзначити, що за законом народні депутати зобов'язані оплачувати проїзд в громадському транспорті - пізніше гроші компенсують з бюджету.
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