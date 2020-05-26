Перед президентськими виборами в Україні Володимира Зеленського могли усунути

Як передає Politeka.net, про це розповів заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"За його життя боявся. І не тільки я", – зізнався він.



При цьому сам Зеленський, за словами Трофімова, був спокійний.



"Принаймні, я ніколи не спостерігав у нього якогось "ой, боюся". Він, скоріше, думав про те, як справитися з цим викликом, а не про те, що є якась загроза. Коли ти вже приймаєш якесь рішення, повинен рухатися", – зазначив заступник голови ОПУ.

Також він зазначив, що чутки про замах на Зеленського запускали навмисно.





«Судячи з усього, це були чутки, покликані якось дестабілізувати ситуацію. Може бути, розхитати команду, може, його внутрішнє хвилювання посилити – і чекати якихось необачних кроків, а в цей момент якось підхоплювати і модерувати ситуацію», – припустив чиновник.

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