Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває — свіжі дані порталу «Мінфін» зафіксували зростання цін на базові товари. Найбільше за місяць додав у ціні цукор.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області не зупиняється — аналітична платформа «Мінфін» оновила актуальні ціни на товари повсякденного попиту станом на 24 вересня 2026 року, і динаміка за місяць виявилася відчутною для гаманців.

Найбільше за серпень подорожчав цукор. Якщо в серпні кілограм кристалічного цукру в середньому коштував 30,22 грн, то зараз середня ціна сягнула 35,82 грн — зростання майже на 18%. У мережі Megamarket ціна найвища — 38,50 грн за кілограм, тоді як в Auchan, Novus та Metro продукт тримається на рівні 34,90–34,99 грн.

Помітно додала в ціні й гречка. Середня вартість кілограма зараз становить 78,45 грн проти 74,63 грн у серпні. Розкид цін залежно від мережі суттєвий: у Metro та Novus гречку продають за 69,90–69,99 грн, в Auchan — за 74,90 грн, а в Megamarket — вже за 99,00 грн.

Молочні продукти теж не лишилися осторонь. Молоко «Яготинське» 2,6% у пляшці 900 мл у середньому коштує 61,24 грн проти 59,51 грн місяцем раніше. Найдешевше його зараз пропонує Novus — 46,99 грн, а найдорожче Megamarket — 75,00 грн.

Окрема стаття витрат — твердий сир. Кілограм сиру «Звени Гора» голландський 45% у середньому обійдеться у 532,45 грн. В Auchan його ціна становить 545,00 грн, у Metro — 581,36 грн, а найнижчу пропонує Megamarket — 471,00 грн за кілограм.

Зросла й соняшникова олія. Рафінована «Олейна» об'ємом 850 мл у середньому коштує 107,30 грн (від 99,99 грн у Novus до 112,50 грн у Megamarket), а «Щедрий Дар» того ж об'єму — близько 100,66 грн за пляшку.

Загальна тенденція на полицях Кропивницького та всієї області очевидна: продукти першої необхідності дорожчають поступово, але неухильно. Вартість умовного базового кошика, куди входять молоко, сир, гречка, цукор та олія, зросла за місяць на кілька десятків гривень. Актуальні ціни «Мінфін» оновлює щодня за даними найбільших торгових мереж.

Раніше Politeka повідомляла, як продукти найбільше подорожчали у Кіровоградській області.

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