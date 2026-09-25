Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області досі відчувається на полицях супермаркетів Дніпра — найбільше бракує цукру, солі та борошна, а найдешевші позиції розкуповують за лічені хвилини.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області найбільше б'є по базовому кошику: з полиць супермаркетів Дніпра найчастіше зникають цукор, сіль, борошно та крупи, а бюджетні позиції розкуповують просто зранку. Як повідомляє видання «Відомо», журналісти власноруч промоніторили чотири великі мережі міста — АТБ, «Ашан», VARUS та «Сільпо».

Проблема зараз переважно логістична, а не в нестачі продовольства. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, лише у серпні зафіксували 32 атаки на об'єкти великих компаній у сферах продовольства, роздрібної торгівлі та логістики. Через удари по складах звичний ланцюг «виробник — великий склад — магазин» доводиться перебудовувати.

На тлі перебоїв зростають і ціни. У вересні вартість продуктів харчування в середньому піднялася на 1,18% порівняно із серпнем, а бакалія — одразу на 4,09%. До цієї категорії належать крупи, макарони, олія, борошно й цукор. У Мінагрополітики наголошують: продовольства в Україні достатньо, тому купувати «про запас» потреби немає.

Що зникло з полиць найбільше

Найдефіцитнішим продуктом у супермаркетах Дніпра лишається цукор. Далі за рівнем нестачі йдуть сіль, борошно, крупи, макаронні вироби та олія. Найпомітніша проблема — з бюджетними позиціями: найдешевші товари розкуповують першими, а дорожчі аналоги залишаються стояти на полицях.

В АТБ цукор надходить, але його розбирають за лічені хвилини: зранку біля полиці збирається черга, а щойно товар виставляють — його одразу розхоплюють. Ті, кому пощастило придбати, кажуть, що цукор коштує 32–33 гривні за кілограм. Гречка в АТБ досі відсутня на полицях навіть після кількох відвідувань. На групу базових товарів — сіль, борошно, олію, цукор, макарони й крупи — діє обмеження не більше шести одиниць на один чек.

У «Сільпо» цукор є, але полиці майже порожні — працівники фізично не встигають викладати товар. Ціна — 39 гривень за кілограмову упаковку. А ось солі в магазині не було взагалі, і коли вона з'явиться — продавці не знають. У VARUS цукру немає зовсім, а на полиці із сіллю залишилися лише морська сіль та сіль із добавками — звичайної кухонної не було.

«Золота» пора для перекупників

На тлі перебоїв у Дніпрі з'явилися й незвичні явища. У невеликих магазинах цукор продають на вагу вже від 45 гривень за кілограм і вище. А в одному з районів міста продукти — крупи, цукор, сіль — пропонували просто з вантажівки, за цінами помітно вищими, ніж у супермаркетах. Від такої ситуації найбільше потерпають пенсіонери та інші соціально вразливі категорії дніпрян.

В «Ашані» з наявністю найспокійніше: базові товари є, широкий вибір молочних продуктів, є навіть олія «Олейна» у різному літражі. Проте найдешевші позиції і тут зникають першими — порожні полиці там, де були бюджетні борошно, цукор і макрони за акцією. Кілограм гречки різних виробників коштує понад 100 гривень.

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