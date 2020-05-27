Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оскандалився заявою про зміну мовного закону

Про це голова парламенту заявив в інтерв'ю журналістам, передає Главком.

За словами Дмитра Разумкова, мовний закон в нинішньому форматі нібито вимагає змін.

"Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні говорять на різних мовах, і інтереси повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків... Тому що саме політики намагаються заробити бали не тільки мовою, але і на інших аспектах. Без цього було б знято багато проблем", - заявив спікер в інтерв'ю журналістам.

Дмитро Разумков також додав, що в президентській фракції "Слуга народу" є різні думки на тему мовного закону.

"Від занадто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - підсумував політик у спілкуванні з журналістами.

Подібні слова Дмитра Разумкова розлютили українців і вони закликали політиків, яких не влаштовує мовний закон, переїхати до сусідньої Росії.

"Скоро і національність поміняють, і Україну перейменують", "Потрібно замінити Разумкова!", "Значить мова має значення", "Ніяких змін", "Хочете жити в Україні - вчіть українську, а ні - так скатертиною дорога", "Головна ознака сильної нації - мову. Мовний закон є, навіщо його міняти?", "Їдь в Москву або Ростов, і там розмовляй російською. Тут Україна і державна мова - українська", - написали українці в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що Дмитро Разумков заговорив про скасування люстрації.

За його словами, він не підтримує закон про люстрації, оскільки через нього нібито посади втратили "ефективні чиновники".

На запитання співрозмовника про те, чи збирається Парламент приймати рішення про скасування закону про люстрацію, спираючись в тому числі і на рішенні ЄСПЛ, Дмитро Разумков відповів, що в умовах карантину та епідемії небезпечного китайського вірусу подібні питання розглядатися не будуть.

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