Колишня тактика із закликами зняти санкції через пандемію не допомогла, тому Росія вдалася до нового шантажу

Про це заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко в Фейсбуці. Він оприлюднив частину звернення російської делегації під час засідання Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах.

Головний посил росіян: "без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню".

"Раніше ми чули тільки те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби з китайським вірусом. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик - шантажу", - зазначив Ніколенко.

Спікер додав, що Росія проявила свою позицію, в результаті чого тепер зрозуміло, "чому триває насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде".

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський союз не має наміру знімати санкції щодо Росії. Про це політик повідомила 27 травня під час трансляції форуму, організованого фондом Конрада Аденауера, в соцмережі Фейсбук.

За словами Меркель, поки не буде "прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі", ЄС буде дотримуватися санкцій. Канцлер звинуватила Росію в неодноразовому порушенні правил міжнародного права, анексії Криму і підтримки маріонеткового режиму в Східній Україні.

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