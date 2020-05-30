Журналіст Андрій Пальчевський різко розкритикував стиль правління президента

В ефірі телеканалу 112 Україна він розповів, що в українського суспільства є запит на стабільність і професіоналізм, передає Politeka.net.

«Як себе поводити по відношенню до президента? Або разбалтувати його Султанат… Назвемо його так, тому що інакше я правління українського президента назвати не можу. Султанат: мій прем'єр, мій генпрокурор», - зазначає Пальчевський.

Він вважає, що українське суспільство буде, швидше за все, схилятися до того, щоб в умовах існуючої формації, при президенті з усіма його недоліками, з'явилася можливість компенсувати ці недоліки.

«Перший посил президенту, думаю, буде восени, коли опозиційний рух почне отримувати. Ми всі прекрасно знаємо, хто лідери на Півдні і на Сході. Ми знаємо, хто приблизно, що хоче в Києві. Ми знаємо, що люди хочуть у Львові і якого роду рухи і настрої в інших частинах України. Перше і головне – люди хочуть миру всередині. Друге – люди хочуть стабільності і професіоналізму», - підкреслив журналіст.

Пальчевський впевнений, що людям більше не потрібен президент, який завзято представляє свою команду. Наприклад, економістів, які перебувають зараз при владі, які навчалися у Київській школі економіки, куди, за його словами йдуть люди заради отримання диплому за гроші. Журналіст підкреслив, що ці люди не йдуть вчитися в серйозні українські вузи, такі як КНУ ім. Шевченка чи КПІ їм. Сікорського.

«Якщо ми подивимося, яка кількість випускників з серйозних вузів у нас знаходиться при справі, раптом з'ясовується що при справі одні активісти», - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський влучно пояснив, що знищило рейтинг Зеленського: "Йдемо в Дизель Шоу".

Як повідомляла Politeka, справу Порошенка зам'яли, Пальчевський розкрив скандальні подробиці: «Подивіться на свого…».

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив українцям очі на масштаби економічного провалу: "Не може вчорашній артист вирішувати проблеми держави!".