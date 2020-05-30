Президент Росії Володимир Путіна набрид своїм громадянам, про що свідчать дані нового соціологічного опитування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу «Левада-центру».

Так, всього за три місяці рейтинг Путіна впав на 10% і досяг дна - зараз його підтримує лише 25% населення. Ще менше довіри дісталося його «помічникам: Сергію Шойгу (14%), Михайлу Мишустину (11%) і Володимиру Жириновському (10%).

Однак, не менш сумною ситуація виглядає і в опозиції Олексія Навального підтримує лише 4%.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін ще дієздатний, але вже не цілком адекватний.

Таку думку висловив відомий російський політолог Володимир Соловей.

За його словами, запропоноване Валентиною Терешкової «обнулення» президентських термінів – тому підтвердження.

Вся суть «обнулення» – показати, що Путін міцно тримається біля керма, і дати зрозуміти, що йти він не має наміру. Проте він не зможе керувати країною, тому що виникнуть непереборні навіть для ВВП обмеження.

За словами Солов'я, Путін «дієздатний поки що, але він вже не цілком адекватний», що стало наслідком прийому певних ліків. На питання журналістів, що мається на увазі, політолог відповів:

«Я нічого говорити не буду. Але це неминучі побічні наслідки лікування. І тут нічого не можна зробити. Просто неможливо. І навіть у його найближчому оточенні деякі його рішення і реакції викликають острах. Вони його не розуміють».

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