У МОЗ розповіли, до чого готуватися

Українців попередили про ймовірність продовження карантину після 22 червня

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Наголошується, що рішення будуть приймати на основі динаміки захворюваності.

Ляшко нагадав, що карантин в Україні триватиме ще 3 тижні, до 22 червня.

"Це 100%. Після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня будуть впливати на ситуацію", - зазначив Ляшко.

В залежності від динаміки захворюваності карантинні обмеження можуть бути продовжені з смягчениями.

"Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми, знову-таки, будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - додав Ляшко.

На продовження/завершення карантину також буде впливати епідемічна ситуація в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.

Зазначимо, станом на 2 червня в Україні загальна кількість хворих - 24 340, померли 727 осіб, побороли захворювання - 10 078.

Найбільший добовий приріст спостерігається у Рівненській області (53), Львівській (34), Чернівецькій (33) та Києві (28).

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