Андрій Пальчевський та Віталій Кличко — головні фаворити в боротьбі за крісло мера української столиці

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня, пише Politeka.net.

Відомо, що нинішнього градоначальника Віталія Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором.

Журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського, в свою чергу, хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже визначився.

Перша п'ятірка ймовірних кандидатів, які будуть боротися за крісло мера Києва, виглядає наступним чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Експерти звертають увагу, що Віталій Кличко останнім часом втратив 5% рейтингу. А журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський, навпаки, поліпшив свої позиції на ці ж 5%.

Як розповідає соціолог Микола Спірідонов, мер Києва Віталій Кличко прогнозовано втрачає підтримку серед киян. Він стверджує, що міський голова "під час епідемії вірусу біг попереду паровоза, намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів".

Не виключено, що особистий рейтинг Віталія Кличка обвалився через щоденних брифінгів, з допомогою яких політик намагався піаритися.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - озвучив Спірідонов свій вердикт.

Що стосується кандидатів від президентської "Слуги народу", то Олександр Ткаченко та Микола Тищенко навіть не потрапили в ТОП-5. Такі показники пояснюються тим, що українці перестають довіряти самій політсили.

Раніше журналіст Андрій Пальчевський попередив Володимира Зеленського, що він знаходиться в кроці від нового Майдану.

Зокрема, він провів аналогію з протестами у США і Україні, і звернувся до президента Володимиру Зеленському, закликавши його зробити серйозні висновки.

«На жаль, повинен сказати, що це пройшло для наших багатіїв безслідно. Я маю на увазі не тих, хто там містить магазини, або працює на вулиці, а для наших олігархів. Вони, як були при владі, так і залишилися. І схоже президентові Зеленському теж треба зробити висновки, тому що те, що відбувається в результаті пандемії, в першу чергу пандемії, а в другу чергу вбивства цього темношкірого людини, у нас може статися точно також. Ще пару Кагарликів, ще кілька перестрілок в Броварах, і може спалахнути моментально таке ж явище», - попередив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні: «Все має повернутися назад».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про помилку, яка обернеться катастрофою: «Утримати владу не вдасться».

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