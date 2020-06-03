Постраждав не тільки екс-президент, але і його син

Активи нардепа Петра Порошенка в АТ "Міжнародний інвестиційний банк" скоротилися в 3,2 рази

Про це стало відомо з даних Нацбанку України.



Станом на початок 2020 року найбільшими акціонерами МІБу були п'ятий президент України Петро Порошенка (50,362434%), його син Олексій Порошенка (9,9174%), Ігор Кононенко (14,94%), а також Олег Гладковський і Олег Зімін – за 9,908%.



Чистий процентний дохід банку за 2019 рік скоротився до аналогічного показника за 2018 рік на 2,9% – до 147,5 млн грн, а витрати на формування резервів під очікуване знецінення активів збільшилися в 3,9 рази до 4,37 млн грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти зменшилися в 10,6 рази, до 328,16 млн грн. Всього з банку за минулий рік забрали 6,5 млрд грн.

У Телеграм-каналі "Шептун" припустили, що це тільки початок для п'ятого президента України.

"Власне, незабаром ми побачимо як Порошенко позбудеться усіх своїх бізнес-активів", - допустили автора каналу.

Раніше екс-президент України Петро Порошенко задекларував за минулий рік 772 960 000 гривень доходів, повідомляє його прес-служба. У той же час екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.

Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборної кампанії.

Крім того, 33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень складають відсотки за депозитами.