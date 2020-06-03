Активи нардепа Петра Порошенка в АТ "Міжнародний інвестиційний банк" скоротилися в 3,2 рази
Про це стало відомо з даних Нацбанку України.
Станом на початок 2020 року найбільшими акціонерами МІБу були п'ятий президент України Петро Порошенка (50,362434%), його син Олексій Порошенка (9,9174%), Ігор Кононенко (14,94%), а також Олег Гладковський і Олег Зімін – за 9,908%.
Чистий процентний дохід банку за 2019 рік скоротився до аналогічного показника за 2018 рік на 2,9% – до 147,5 млн грн, а витрати на формування резервів під очікуване знецінення активів збільшилися в 3,9 рази до 4,37 млн грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти зменшилися в 10,6 рази, до 328,16 млн грн. Всього з банку за минулий рік забрали 6,5 млрд грн.
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У Телеграм-каналі "Шептун" припустили, що це тільки початок для п'ятого президента України.
"Власне, незабаром ми побачимо як Порошенко позбудеться усіх своїх бізнес-активів", - допустили автора каналу.
Раніше екс-президент України Петро Порошенко задекларував за минулий рік 772 960 000 гривень доходів, повідомляє його прес-служба. У той же час екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.
Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборної кампанії.
Крім того, 33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень складають відсотки за депозитами.
Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, в минулому році скоротилася до 28. Права кінцевого бенефіціара інших компаній передані і відображені в декларації сина екс-президента Олексія Порошенка.
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