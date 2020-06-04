Кремль має план щодо захоплення південних регіонів України, зазначається, що РФ в будь-який момент може почати військовий наступ на українські області, які межують з Кримом.

Головно ціллю агресора є з’єднання Криму з материком. Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв'ю експерта ad hoc ОБСЄ Бориса Бабіна виданню «Апостроф».

Він повідомив, що Росія відверто не приховує своїх планів щодо захоплення південних територій України.

"Можливість широкомасштабних збройних провокацій, таких як захоплення Херсонської області, дельти Дунаю, острова Зміїний, окремих районів Одеської і Миколаївської областей, Бердянська – присутня в проектах держави-агресора, вони цього не приховують, – говорить політик. – Це частина їх звичайноъ бойової підготовки, вони тренуються для цього".

Фахівець вважає, що можлива активна агресія РФ лише питання часу.

"Адже це для нас настав "мир" і "війна закінчилася". А вони з нами як і раніше воюють, витрачають для цього величезні сили і засоби. Тому згадані заходи входять в їх плани. Питання лише в тому, коли вони все це почнуть – в цьому році або в наступному, або через рік", – підсумовує Бабін.

Раніше повідомлялося, що озвучений важливий нюанс щодо того, як Україна може зупинити агресію РФ.

Про це заявив колишній радник президента РФ з економіки, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

За його словами, "в цьому цинічному світі не допомагають тому, хто не чинить опір сам", тому дуже важливо, щоб Україна опиралася сама, передає «Сьогодні».

"Це не гарантія, що будуть допомагати, це шанс. Якщо жертва не пручається, то допомагати не буде ніхто. Більш того, багато хто буде відмовляти, мовляв, не треба чинити опір, тому що відсутність опору позбавляє інші країни від прямої чи непрямої допомоги. Тому багато хто зацікавлені в тому, щоб Україна не пручалася. Але не сама Україна", - сказав Ілларіонов.

Нагадаємо, у МЗС зробили важливу заяву про ліквідацію "Л/ДНР":"Україна не буде вести...".

Як повідомляла Politeka, Україні напророкували катастрофу з-за величезної помилки Зеленського з Путіним: "Був шанс...".

Також Politeka писала, що посол США вибухнув скандальною заявою: "Повернути Україну під вплив Кремля".