Кремль имеет план по захвату южных регионов Украины, отмечается, что РФ в любой момент может начать военное наступление на украинские области, граничащих с Крымом.

Главным образом целью агрессора является с’единения Крыма с материком. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интервью эксперта ad hoc ОБСЕ Бориса Бабина изданию «Апостроф».

Он сообщил, что Россия откровенно не скрывает своих планов по захвату южных территорий Украины.

"Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянск – присутствует в проектах государства-агрессора, они этого не скрывают, – говорит политик. – Это часть их звичайноъ боевой подготовки, они тренируются для этого".

Специалист считает, что возможна активная агрессия РФ лишь вопрос времени.

"Ведь это для нас наступил "мир" и "война закончилась". А они с нами как и раньше воюют, тратят для этого огромные силы и средства. Поэтому упомянутые мероприятия входят в их планы. Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год", – заключает Бабин.

Ранее сообщалось, что озвучен важный нюанс относительно того, как Украина может остановить агрессию РФ.

Об этом заявил бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, "в этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам", поэтому очень важно, чтобы Украина сопротивлялась сама, передает «Сегодня».

"Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не сопротивляется, то помогать не будет никто. Более того, многие будут отказывать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления лишает другие страны от прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина", - сказал Илларионов.

Напомним, в МИД сделали важное заявление о ликвидации "Л/ДНР":"Украина не будет вести...".

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