На жаль, ротація відбувається не як у поліції

Новий голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальованний розповів, як буде проводитися ротація

Про це він розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Я хотів би (щоб при ротації керівних регіональних посад діяв принцип, як в поліції або митної служби – ред.). Але, на жаль, за моїми даними, з року в рік одні і ті ж підприємства перевіряють одні і ті ж інспектори…», - зазначив він.

Крім керівних посад, стверджує Мальованный, є ще ряд підприємств, які не включалися в плани перевірки.

«Якщо говоримо про ротації, то крім найбільших забруднювачів, за яким дійсно треба стежити, є ще величезна кількість суб'єктів господарювання, які просто не включалися до перевірки. Необхідно включити їх і направити державних інспекторів на ці нові підприємства. Сьогодні з ними немає контакту, але там є, можливо, проблеми екологічного характеру. Така ротація планових перевірок необхідна, і це одна з моїх завдань у певних регіонах», - підкреслив він.

До цього ми писали, що інформацію про насипний міст через річку Інгулець, яка знаходиться на відстані близько 2 км у північно-східному напрямку від с. Благодатівка Великоолександрівського району Херсонської області, інспектори ДЕІ отримали звернення громадянина.

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