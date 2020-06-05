Пересихання водосховищ в Криму і гостра нестача питної води на окупованому півострові може обернутися для України новою агресією з боку Росії
Про це говорять все більше експертів, і серед них – президент американського фонду "Джеймстаун" Глен Говард. Під час обговорення ситуації в Чорноморському регіоні він висловив подібні побоювання, передає «Голос Америки».
Бідна на опади зима і прогнозована посуха на півострові влітку можуть спровокувати ще більш серйозний дефіцит питної води в Криму.
Така ситуація загрожує тим, що Росія силовим шляхом змусить Україну відновити подачу води в Крим, яка може вторгнутися на територію ще двох регіонів сусідньої держави.
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«Треба стежити за подіями в Херсонській і Миколаївській областях», – попередив Говард.
Він порадив українцям використовувати полігон біля Херсона для навчань з відбиття атак противника.
Про назрівання ситуації знають і в Києві. Нещодавно віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна готова дати відсіч Росії, якщо її армія почне наступ на південному напрямку через дефіцит води в Криму.
Раніше ми повідомляли про те, що Сімферопольське водосховище стрімко пересихає, перетворюючись на пустелю, а окупанти, які повинні піклуватися про захоплені території, все голосніше заявляють про геноцид кримчан українською владою і вже на рівні Європи вимагають від Києва подавати воду в Крим.
Ми також розповідали, що в РФ готується спецоперація, щоб домогтися запуску води на окупований півострів. Таку думку озвучила телеведуча і блогер Лариса Волошина.
За її словами, до цього вже з'явилися перші передумови.
«У дні, коли на кордоні з окупованим Кримом зник український військовий, такі питання виглядають, як інформаційна арт-підготовка. Примітно, що 27 квітня росіяни вже викрадали прикордонника і тортурами намагалися схилити його до співпраці», - зазначила вона.
Нагадаємо, Горбачов схвалив анексію Криму Росією.
Як повідомляла Politeka, у США розповіли, як Україна може дотиснути Росію з Кримом.
Також Politeka писала, що Росія готується до нової агресії проти України через Крим: "У середині літа...".