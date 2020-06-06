У президента Володимира Зеленського був шанс вирішити макроекономічні проблеми України



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Андрій Пальчевсий в ефірі в "Великий вечір" з Панченко на NewsOne. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, Україна на цей момент залежна від МВФ, але їх допомога суттєво не вплине на ситуацію в країні.

"Ми сьогодні знаходимося в такій наркотичної залежності від МВФ, що ви навіть не уявляєте. Це не метафора і не фігура мови. Ми реально знаходимося в наркотичної залежності. Нашу країну вже починає ковбасити до чергового мільярдного траншу. А що таке мільярд для нашої країни? Нічого, перебитися", - зазначив він.

Також Пальчевський висловив своє розчарування президентом Зеленським, який провів провальну кадрову політику.

"Ми не сподівалися, що видатний актор і керівник, яким був Зеленський, буде в змозі вирішити макроекономічні проблеми чудесним чином. Але ми очікували, що будуть залучені розумні люди. Замість цього, понабирали дурнів, назвемо їх так", - підсумував журналіст.

Раніше директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров висловив думку, що МВФ висуває Україні знущальні вимоги, які вдарять по звичайному українцю.

За словами експерта, заради співпраці з МВФ урізуються соціальні статті доходів, а також будуть підвищуватися ціни на електроенергію і газ.

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