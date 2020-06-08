Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Ківа вляпався у скандал після заяви про Небесну сотню і заворушення в США

Як передає Politeka.net, відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі парламентарія, і на його сторінці в Facebook.

Зокрема, Ілля Ківа запропонував оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в честь Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після затримання поліцейськими в США.

"У солідарність з американським народом, поділяючи їх національне горе у зв'язку з трагічною загибеллю темношкірого великомученика. Як народний депутат України пропоную оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери на проспект Флойда", - написав він у Telegram.

Але Ківа на цьому не зупинився і запропонував предстоятелю ПЦУ Епіфанія "канонізувати невинно убієнного Флойда" і призначити день його шанування в церкві.

Підсумовуючи, Ілля Ківа запропонував, щоб Україна виділила $10 млн і передала родичам загиблого Джорджа Флойда.

"Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, який почав "революцію гідності" в США", - резюмував скандальний нардеп у своєму Telegram.

Така заява розлютила українців і вони залишили десятки гнівних коментарів під публікацією в Facebook.

У соцмережах також відзначають, що подібних висловлювань не дозволяв собі навіть ненависник Майдану і "жертва революції" - Віктор Янукович, який ганебно втік до РФ.

"Десять лямів? А д*пи не тріснуть в сім'ї афроамериканського мученика? Спустіться з Нубіру!", "Ти вже Червону площу переіменуй, раз такий дотепний", "Почитав пост, потім коментарі - дай вам, Боже, здоров'я", "Ілля, це перебір", "Так не чуді ти", "Флойд! Не забудемо, не пробачимо!", - написали вони в коментарях під постом Іллі Ківи.

Нагадаємо, Ківа зізнався, що робив під час голосування за важливий закон у Раді.

Як повідомляла Politeka, скандальний Ківа перейшов всі межі і влаштував українцям рознос через 23 лютого.