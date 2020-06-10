Екс-нардеп Олег Ляшко продовжує знайомити українців зі своїм спадкоємцем Олександром

Про це пише Politeka.net.

Зворушливе фото український політик опублікував у своєму особистому Facebook.

Знімок, на якому Олег Ляшко тримає на руках свого маленького сина Олександра, екс-нардеп підписав: "Молодий папа".

Певно, Олег Ляшко забобонний, оскільки з допомогою "смайла-эмоджи" сховав обличчя маленького спадкоємця.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію політика. Кого-то знімок зворушив, але були і такі коментатори, які звернули увагу на колір костюма Олега Ляшка.

Також українці в коментарях "атакували" Ляшко, оскільки політик неправильно тримає немовля і нагадали, що в українській мові існує лише "тато" або "батько".

"Папа... хіба що Римський", "Нехай росте на радість! І Бог зберігає всю вашу родину!", "Гарне фото, головку тільки підтримуйте, ще 6 тижнів ні", "Але як молодому татові, то потрібно провести "інструктаж" як правильно тримати дитину", "Так папа чи батько? Або мова не має значення?", "Яка дитина! Нехай росте здоровенький на радість батькам!", "Як мило, але колір костюма не подобається...", "Ну хто так тримає?", - написали вони під публікацією.

Нагадаємо, 16 травня 2020 року у Олега Ляшка народився спадкоємець. Політик розповідав, що його дружина Росіта взагалі не хотіла повідомляти про це.

«Вона у мене дуже-дуже така скромна. Хоча я їй кажу: «Росик, в Америці посада «перша леді» - це взагалі робота, за це зарплату платять. І ми публічні люди, ти не можеш уникнути цього. Все одно про це повідомлять, про це скажуть. Ну, це ж супер», - розповів екс-нардеп.

Користувачі соцмережі привітали новиспеченного батька з народженням спадкоємця. Вони побажали дитині і його матері міцного здоров'я і всього найкращого.

Нагадаємо, вагітна дружина скандального Ляшка засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшка з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.