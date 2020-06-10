Президент України Володимир Зеленський зробив велику помилку, заговоривши про другий термін

Як повідомляє Politeka.net, про це астролог Влад Росс заявив виданню "Главред".

Пройшов всього рік після обрання Володимира Зеленського президентом, а він вже планує другу каденцію. Він допустив, що може піти на другий президентський термін під час конференції з нагоди річниці інавгурації. За словами Влада Росса, подібні заяви не йдуть на користь Зеленському.

"Ці розмови тільки шкодять. Адже не було ще жодного президента, який, перебуваючи на посаді всього один рік, вже б починав говорити про другий термін", - підкреслив астролог.

Він вважає, що Володимира Зеленського обнадіює високий рейтинг. Завдяки підтримці українців, президент повірив у свої сили, але так само може і відмовитися від своїх намірів.

"Поки рейтинг Зеленського буде залишатися на рівні 30-40%, він буде думати про другий термін. Але, якщо рейтинг впаде до показників Ющенко, він нікуди висуватися не буде", – наголосив Влад Росс.

Варто відзначити, що під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський прямо говорив, що не буде висуватися на другий президентський термін. Як вважає Влад Росс, ці заяви були тільки прийомом політтехнологів:

"насправді, він завжди думав про 10 років президентства, а тепер і говорить про це. Зеленський – не хитрий шахрай і не "хитрожелтый", як Порошенко, а тому говорить те, що думає".

За словами астролога, зірки прихильні до Володимиру Зеленському, і чинний президент зможе перемогти на виборах 2024 року, адже Юпітер, планета влади та успіху, буде перебувати в будинку влади. Цього року стане для нього таким же вдалим, як і 2019-й.

Влад Росс попереджає, що планам Зеленського може перешкодити вбивство. Конкуренти можуть зважитися на замах, щоб перешкодити йому залишитися при владі ще на п'ять років.

"Марс – в будинку вогнепальної зброї, та ще й у поєднанні з Меркурієм у будинку вбивства. Так що другий термін може бути затьмарений трупом. У Зеленського є всі шанси перемогти на виборах, але йому обов'язково потрібно заздалегідь подбати про посилення охорони", - підкреслив астролог.

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