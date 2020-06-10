Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський вважає, що перша леді Олена Зеленська була права, коли виступала проти президентства свого чоловіка

Про це Пальчевський розповів в прямому ефірі на телеканалі NewsOne. Експерт обговорював з ведучою ініціативу президента Володимира Зеленського по захисту першої леді і позначенні її обов'язків. На думку Пальчевського, часте згадування Зеленським першої леді - це заборонений чоловічий прийом.

Сам журналіст зазначив, що перша леді у нього викликає симпатію.

«Я бачу, як вона стає сумнішою. Всі люди почали звертати увагу, що у неї все більш і більш сумне обличчя. То на неї наїдуть через якісь вишиванки, в яких нібито не було українського генетичного коду. І потім так плавно перейшли до етнічної складової сім'ї президента. Заборонений прийом. Не ваша справа. Вам подобається перша леді – напишіть, що подобається. Не подобається - напишіть, що не подобається. Але не придумуйте історію щодо генетичного коду», - зазначив Пальчевський.

Він вважає, що Олена Зеленська була права по-жіночому, коли виступала проти рішення її чоловіка стати президентом.

«Він був улюбленцем. А на що він зараз схожий. Я бачив вчора фотожабу на нього. Порошенко, перероблений в Зеленського», - підсумував журналіст.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський вирішив створити закон, який буде регламентувати обов'язки першої леді. На його думку, сьогодні багато хто не розуміє, що входить в обов'язки дружини президента, тому часто перша леді стає об'єктом несправедливої критики.

Нагадаємо, що Зеленський не виправдав очікування, Андрій Пальчевський збирає свою команду: "Зелені" проїхали повз, це кінець".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський в прямому ефірі влаштував рознос Зеленському та його команді: «Скрізь обличчя Порошенка».

Також Politeka писала, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам: "У деяких країнах до 8 тисяч євро, а у нас?".