Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова зробила скандальну заяву про свій заробіток

Так, вона поскаржилася, що їй не вистачає заробітної плати на посаді голови ОГП.

В інтерв'ю "Українським новинам" вона сказала, що буде використовувати свої грошові накопичення.

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала. А у мене сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому, я буду використовувати запаси", – наголосила Венедиктова.

Нагадаємо, Ірина Венедиктова не вказала в декларації квартиру, в якій проживає в даний час і забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро.

У той же самий час, Венедиктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв. м.

Також раніше повідомлялося, що Анна Новосад потрапила в гучний скандал чере те, що поскаржилася на низьку зарплату.

Обурення українців викликала скарга міністра на те, що зарплати в 36 тисяч гривень для неї вистачає, щоб нормально прожити, але цього буде мало, коли з'явиться дитина. Вона додала, що зараз отримує на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти.

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