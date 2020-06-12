Співробітники ДБР рано вранці прийшли з обшуками в будинок колишнього українського міністра часів Петра Порошенка Володимира Омеляна

Про це сам екс-міністр інфраструктури розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

«6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз живемо», - написав він.

Омелян також поділився фотографіями, на яких можна побачити співробітників ДБР у формі біля його будинку.

В коментарях до його посту деякі українці припустили, що така увага з боку Державного бюро розслідувань може бути пов'язана з вчорашнім виступом політика в ефірі телеканалу «Прямий», а також його заявами в соцмережах.

Зазначимо, що Омелян постійно критикує чинного президента Володимира Зеленського. Зокрема, він заявляв, що президент «не виграв, а просто зламав державу».

Також раніше Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальну справу проти Омеляна. Колишнього міністра, його заступника та ряд інших чиновників міністерства інфраструктури підозрювали в тому, що вони навмисно довели Бердянський морський торговельний порт до банкрутства. У 2017 році Мінінфраструктури вплинуло на звільнення керівництва порту, яке згодом назвали незаконним.

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