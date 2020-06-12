Співробітники ДБР рано вранці прийшли з обшуками в будинок колишнього українського міністра часів Петра Порошенка Володимира Омеляна
Про це сам екс-міністр інфраструктури розповів на своїй сторінці в Фейсбук.
«6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз живемо», - написав він.
Омелян також поділився фотографіями, на яких можна побачити співробітників ДБР у формі біля його будинку.
Молодша сестра Лободи в бікіні вбила наповал, у таку неможливо не закохатися: "Ловіть момент!"
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів», розкіш вражає: «Живе по сусідству з...»
Масове "блокування" рахунків українців, почалася розсилка смс: "В цілях безпеки..."
Сестра-"близнючка" Наташі Корольової ховається від людей, причина вражає: "По обличчю видно, що вона..."
В коментарях до його посту деякі українці припустили, що така увага з боку Державного бюро розслідувань може бути пов'язана з вчорашнім виступом політика в ефірі телеканалу «Прямий», а також його заявами в соцмережах.
Зазначимо, що Омелян постійно критикує чинного президента Володимира Зеленського. Зокрема, він заявляв, що президент «не виграв, а просто зламав державу».
Також раніше Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальну справу проти Омеляна. Колишнього міністра, його заступника та ряд інших чиновників міністерства інфраструктури підозрювали в тому, що вони навмисно довели Бердянський морський торговельний порт до банкрутства. У 2017 році Мінінфраструктури вплинуло на звільнення керівництва порту, яке згодом назвали незаконним.
Нагадаємо, з'явилося фото «випробувань Гіперлупа» Омеляна: «новітня модель».
Як повідомляла Politeka, Омеляна чекає покарання від Зеленського: "Коробочка починає розвалюватися".
Також Politeka писала, що Гіперлуп Омеляна обернувся крахом, доля проекту вирішена: «Простіше винайти телепортацію».