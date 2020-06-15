Андрій Пальчевський обурився бездіяльністю української влади у боротьбі з олігархами, і розповів, чим загрожує нинішня ситуація

Таку заяву журналіст зробив у "Праймі" телеканалу "112 Україна".

«Для того, щоб наздогнати Польщу, скільки років нам треба зараз, 50? 50 і так далі. Для того, щоб наздогнати Польщу, що в принципі вже… через те, що профукали гади все, що можна… нам треба зробити те-то, те-то. Нам треба приборкати, вгамувати нашу еліту, їх апетити. Жоден не підняв, жоден президент не підняв руку ні на одну голову, нікого не посадили у в'язницю. І безкарність українського олігархату досягла такої межі, що країна впала на коліна від злиднів», - заявив він.

Пальчевський додав, що президент Зеленський дуже розчарував українців і в цьому питанні.

«На тлі Зеленського, скажіть мені, здається Порошенко вже таким страшним? Я скажу – ні. Тому що розчарування таке, що навіть вже цей Петя…», - зазначив журналіст.

Пальчевський підкреслив, що зараз необхідні рішучі дії, інакше з такими темпами Україна може закінчити дуже погано.

«Я хочу сказати, що настав час дорослішання, дитинство скінчилося. Інакше ми закінчимо реально на колінах, де-небуть на полуничних полях Фінляндії», - підсумував він.

Нагадаємо, Пальчевський про погрози Зеленському: "Можна ненавидіти президента. Можна ненавидіти його сім'ю. Але..."

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розніс Зеленського з-за людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.

Також Politeka писала, що Пальчевський попередив українців про революції покруче будь-якого Майдану: "Нас довели до стану худоби".