Українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула нові вимоги окупантам

Зокрема, заявлено про необхідність повного відновлення дії українського законодавства на захоплених територіях, а також відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля та інвентаризація усіх підприємств. Ультиматум був висунутий 15 червня під час продовження засідання ТКГ, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що однією з умов є проведення інвентаризації як державного, так і приватного майна.

"Мова йде про стан підприємств усіх форм власності, у тому числі відділень банківських установ", - йдеться на сайті ОП.

До цього голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що заради досягнення миру на Донбасі Україна готова використовувати "наступальну дипломатію", яка змусить росіян піти на конструктивні кроки щодо окупованих ними територій.

"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія врешті-решт буде змушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне до врегулювання та порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не само по собі, а на тлі того, як ми діємо", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, ми писали, як шестирічний хлопчик, мешканець окупованої частини Донбасу, який ніколи не бачив миру, потряс історією свого життя. Як повідомляється на сторінці фонду «Повернись живим» в рамках проекту «Голоси дітей», Арсеній живе в селищі Північний в декількох кілометрах від лінії фронту. За своє коротке життя дитина не бачила жодного мультфільму в кінотеатрі, але бачила, як стріляють.

«Коли стріляють, я біжу додому. Я думаю, що в нашу квартиру може потрапити. Я більше переживаю за батьків», – розповідає малюк.

«Йти треба, якщо стріляють вже поруч, потрапило. Будеш у безпеці. Не можна йти на вулицю, може в тебе потрапити. Потрібно обережно ходити, щоб не потрапити на міну (показує, як саме, – прим. ред). І коли будуть дуже сильно стріляти – йти в підвал», – каже шестирічна дитина.

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».