Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізували в лікарню в Києві

Про це у вівторок, 16 червня, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полисегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що підключення до апарату ШВЛ дружина президента поки не потребує.

Нагадаємо, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді виявили китайський вірус. Зеленська коментувала, що результат тесту її дуже здивував, оскільки вся їх сім'я дотримується необхідних карантинних правил. Спочатку дружина Зеленського, за її ж словами, відчувала себе добре і перебувала на амбулаторному лікуванні в ізоляції від рідних. Тепер же, очевидно, її стан погіршився, раз знадобилася госпіталізація.

Проведені 15 червня чергові ПЛР тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, Зеленський продовжує їздити на роботу в ОП, незважаючи на діагноз дружини. Його прес-секретар Юлія Мендель заявила, що є деякі завдання, які гарант може виконати тільки з Офісу. У той же час Зеленський перейшов до режиму роботи за спецпротоколом: президент обмежив коло осіб, з якими спілкується, до мінімуму, скасував робочі візити в регіони, а також проводить всі наради дистанційно.

Нехтування 14-денною ізоляцією президентом викликало гарячі обговорення у соцмережі: "А Зеленський не плює на карантин? Він подає приклад, щоб всім було до лампочки те, що прийняли для подолання хвороби"; "Не зміг і пару днів на карантині просидіти, а говорив людям місяцями не виходити..."; "Який карантин?! Де ви, а де Президент. Різницю треба розуміти"

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження

Також Politeka писала, що Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем: "Ми не хотіли говорити..."