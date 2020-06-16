Шоумен і продюсер Андрій Данилко висловився про політичну кар'єру Святослава Вакарчука

Свою думку він озвучив в інтерв'ю Олесі Бацман ще в 2018 році, коли тільки починалася передвиборча агітація (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Данилко здивувався ролику Вакарчука і не зрозумів, чому такий успішний співак рвався в політику.





"Ось це найменше мене смішило. Що стосується участі артистів – хлопці, ну як так можна? Побачив ролик: варто Славік Вакарчук на тлі книжок… Ці руки, ось це все. Слав, прости мене, будь ласка, але… Співай, пиши пісні, ти талановита людина. Коли Я дивлюся, то соромлюся через те, що… Блін, у тебе така репутація не треба псувати… її історією… Я ще розумію, коли на вибори йде Сердючка. Це хоча б прикольно", – зазначив співак.

Варто відзначити, що Святослав Вакарчук не добув вже другий термін в ролі народного депутата України. 30 вересня 2007 він брав участь у позачергових парламентських виборах і був обраний народним депутатом по багатомандатному загальнодержавному округу, але 23 листопада 2007 отримав депутатські повноваження.

Раніше, колишній лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук також зробив заяву про рішення скласти депутатські повноваження.

Про це він повідомив під час брифінгу в Маріїнському парку. Вакарчук заявив, що частково виконав свою місію. За його словами, він йшов на вибори, щоб привести в парламент нових професійних людей. Політик вважає, що у нього це вийшло.

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