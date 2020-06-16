Шоумен і продюсер Андрій Данилко висловився про політичну кар'єру Святослава Вакарчука
Свою думку він озвучив в інтерв'ю Олесі Бацман ще в 2018 році, коли тільки починалася передвиборча агітація (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Данилко здивувався ролику Вакарчука і не зрозумів, чому такий успішний співак рвався в політику.
"Ось це найменше мене смішило. Що стосується участі артистів – хлопці, ну як так можна? Побачив ролик: варто Славік Вакарчук на тлі книжок… Ці руки, ось це все. Слав, прости мене, будь ласка, але… Співай, пиши пісні, ти талановита людина. Коли Я дивлюся, то соромлюся через те, що… Блін, у тебе така репутація не треба псувати… її історією… Я ще розумію, коли на вибори йде Сердючка. Це хоча б прикольно", – зазначив співак.
Варто відзначити, що Святослав Вакарчук не добув вже другий термін в ролі народного депутата України. 30 вересня 2007 він брав участь у позачергових парламентських виборах і був обраний народним депутатом по багатомандатному загальнодержавному округу, але 23 листопада 2007 отримав депутатські повноваження.
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Раніше, колишній лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук також зробив заяву про рішення скласти депутатські повноваження.
Про це він повідомив під час брифінгу в Маріїнському парку. Вакарчук заявив, що частково виконав свою місію. За його словами, він йшов на вибори, щоб привести в парламент нових професійних людей. Політик вважає, що у нього це вийшло.
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