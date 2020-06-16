Шоумен и продюсер Андрей Данилко высказался о политической карьере Святослава Вакарчука

Свое мнение он озвучил в интервью Алеси Бацман еще в 2018 году, когда только начиналась предвыборная агитация (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Данилко выразил недоумения из-за ролика Вакарчука и не понял, почему такой успешный певец рвался в политику.





"Вот это меньше всего меня смешило. Что касается участия артистов – ребята, ну как так можно? Увидел ролик: стоит Славик Вакарчук на фоне книжек… Эти руки, вот это все. Слав, прости меня, пожалуйста, но… Пой, пиши песни, ты талантливый человек. Я когда смотрю, то стесняюсь из-за того, что… Блин, у тебя такая репутация, не надо портить… ее этой историей… Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы прикольно", – отметил певец.

Стоить отметить, что Святослав Вакарчук не добыл уже второй строк в роли народного депутата Украины. 30 сентября 2007 он принимал участие во внеочередных парламентских выборах и был избран народным депутатом по многомандатному общегосударственному округу, но 23 ноября 2007 получил депутатские полномочия.

Ранее, бывший лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук также сделал заявление о решении сложить депутатские полномочия.

Об этом он сообщил во время брифинга в Мариинском парке. Вакарчук заявил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, он шел на выборы, чтобы привести в парламент новых профессиональных людей. Политик считает, что у него это получилось.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

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