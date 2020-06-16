Шоумен и продюсер Андрей Данилко высказался о политической карьере Святослава Вакарчука
Свое мнение он озвучил в интервью Алеси Бацман еще в 2018 году, когда только начиналась предвыборная агитация (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Данилко выразил недоумения из-за ролика Вакарчука и не понял, почему такой успешный певец рвался в политику.
"Вот это меньше всего меня смешило. Что касается участия артистов – ребята, ну как так можно? Увидел ролик: стоит Славик Вакарчук на фоне книжек… Эти руки, вот это все. Слав, прости меня, пожалуйста, но… Пой, пиши песни, ты талантливый человек. Я когда смотрю, то стесняюсь из-за того, что… Блин, у тебя такая репутация, не надо портить… ее этой историей… Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы прикольно", – отметил певец.
Стоить отметить, что Святослав Вакарчук не добыл уже второй строк в роли народного депутата Украины. 30 сентября 2007 он принимал участие во внеочередных парламентских выборах и был избран народным депутатом по многомандатному общегосударственному округу, но 23 ноября 2007 получил депутатские полномочия.
"Нажралась опять": Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото позора
Циклоны с новой силой обрушатся на Украину, предупреждение синоптиков: "гроза принесет..."
Украинцам отказывают в возврате личных средств, срочное заявление ПриватБанка: "Важны только..."
Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда: "Живут как..."
Ранее, бывший лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук также сделал заявление о решении сложить депутатские полномочия.
Об этом он сообщил во время брифинга в Мариинском парке. Вакарчук заявил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, он шел на выборы, чтобы привести в парламент новых профессиональных людей. Политик считает, что у него это получилось.
Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".
Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".
Также Politeka писала, что Вакарчук умер: Украина в трауре, первые подробности.