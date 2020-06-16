Верховна Рада збирається збільшити бюджетні витрати на оплату праці помічників-консультантів народних депутатів



Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на відповідну постанову.

Згідно з документом, нардепи можуть отримати можливість подавати в Апарат Ради подання на виплату матеріальної допомоги помічникам для вирішення соціально-побутових питань, в розмірі, що не перевищує їхню зарплату, а також претендувати на матеріальну допомогу для оздоровлення помічників у розмірі їх зарплати.

Також радників народних обранців пропонується виплачувати компенсації за невикористану відпустку.

Крім того, вноситься новий пункт про те, що відрядження помічників повинні оплачуватися згідно із законодавством про службові відрядження.

А ось у разі звільнення помічників у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата, цим помічникам буде виплачуватися одноразова матеріальна допомога у розмірі середньомісячної зарплати .

На цей час місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України становить 25 прожиткових мінімумів.

Щоб поліпшити матзабезпечення помічників, пропонується збільшити річний фонд для оплати праці на два місячних фонду. Таким чином, середній місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України буде відповідати 29,2 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

У разі якщо постанова буде прийнята, загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України буде 66 284 грн, а річний - 795 408 грн.

Таким чином, витрати на помічників зростуть на 85 мільйонів гривень.

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Варто відзначити, що при підрахунку активісти враховували тільки грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи в розрахунок не бралися. Також не брали до уваги грошові активи, що перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів і їх спільні кошти.

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