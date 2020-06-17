Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар висловився про можливу подачі води в окупований Крим

Свій коментар він дав виданню "Апостроф".



За словами політика, Україна має чітку позицію у цьому питанні.

"Позиція дуже чітка: вода в Крим піде тільки після деокупації. Іншого варіанту немає, тому що постачання водою було закрито тільки тому, що Росія нелегально захопила цю українську територію. Звичайно, різні заяви можуть звучати і далі, але ніхто не має наміру відновлювати постачання води для Росії і російських військ", - зазначив він.

Крім того, він звернув увагу на те, що Україні все-таки потрібно підтримувати кримчан.

"А дбати про мешканців Криму можна поки на материковій Україні – треба налагодити привабливу інфраструктуру, налагодити роботу сервісних служб. Крим все одно буде територією України, його ще належить відновлювати після "господарювання" окупантів", – резюмував чиновник.

Нагадаємо, 2020 рік вже став для Криму найбільш посушливим за 150 років.

У зв'язку з цим, "влади" анексованого півострова були змушені піти на вимушені заходи і призупинили скидання води з Білогірського водосховища.

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За її словами, до цього вже з'явилися перші передумови.



"У дні, коли на кордоні з окупованим Кримом зник український військовий, такі питання виглядають, як інформаційна арт-підготовка. Примітно, що 27 квітня росіяни вже викрадали прикордонника і тортурами намагалися схилити його до співпраці", - зазначила вона.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

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