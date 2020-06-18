Екс-президент України Віктор Ющенко висловився про проблеми українського народу

Слова колишнього політика призводить УНІАН.

За його словами, великий української нації є слабка ідентичність і слабка єдність.

Екс-президент вважає, що спадщина СРСР досі існує в головах українців, але це не так погано.

"Я мало поважаю, але я розумію, що я живу в нації, де ми (українці - ред.) ще "радянські", у нас ще дуже багато "совкового". У нас – особливо моє покоління виховували на Котовському, виховували на Щорсі, який стріляв у спину українській державі, виховували на Чапаєві, виховували на тих героїв, які насправді для моєї нації не є героями. І тому у нас багато різного. У нас різні пам'ять, у нас різні церкви, у нас різна мова. Безумовно, у нас різні герої, коли ми говоримо про 45 мільйонів. Але слово "різне" – це не означає, що це "протилежне". Тут є велике поле для національного діалогу та зближення", - підсумував колишній політик.

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За його словами, конфлікт допоміг об'єднатися українському суспільству.



"Можна сказати навіть таку несподівану річ, що війна пішла на користь українському суспільству. Вся Україна включилася у волонтерський рух. Допомагають і пораненим, і сиротам, відправляють одяг, їжу, люди здають кров", — поділився музикант.

Також ми повідомляли, що український режисер Владислав Троїцький висловив думку, що українцями дуже легко маніпулювати.

За його словами, в Україні велика частина людей "знаходиться в летаргічному сні". А мізки в українців нібито стали таким же маленьким, як у рибки.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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