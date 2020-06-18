Громадський діяч Андрій Пальчевський розповість про ситуацію щодо боротьби з китайським вірусом в Україні і про можливе посилення карантину.



На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проект "Час Голованова". Сьогодні в ньому візьме участь Андрій Пальчевський, який розповість про програму дій уряду: чому не підтримала документ Верховна Рада?



А також про Законопроект про народовладдя: яке питання в першу чергу винесли б на референдум українці?



Крім того, мова піде боротьбі з китайським вірусом в Україні: чи піде влада на посилення карантину і які штрафи можна отримати і сьогодні?



Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на каналі "Україна 24".

Зазначимо, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадку зараження. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом з добового приросту хворих.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський викрив Зеленського в грандіозному провалі: "Рік був, щоб показати, хто ти насправді".