Провідне турецьке видання Нurriyet опублікувало статтю про хворий китайським вірусом першої леді України Олені Зеленської

Правда, замість сімейного фото президента України з дружиною журналісти проілюстрували матеріал постером з фільму «8 кращих побачень», де роль пари зіграли Володимир Зеленський і Віра Брежнєва.

Вранці в середу, 17 червня, Hürriyet — турецька газета з найбільшим тиражем серед усіх газет в Туреччині — опублікувала матеріал із заголовком "Дружина українського лідера госпіталізована з вірусом".

Але в друк газета вийшла зі знімком Зеленського та Брежнєвої.

Аналогічна помилка була допущена при публікації матеріалу на сайті Hürriyet, це можна побачити в кеш-версії сторінки.

Незабаром помилку виправили. Тепер матеріал ілюструє фото, на якому зображений тільки Зеленський.

Відзначимо, "8 кращих побачень" - це українсько-російська комедія, вийшла в 2016 році. Він був знятий російським режисером Марюсом Вайсбергом і проведений Студією "Квартал-95". Головні ролі виконали співачка Віра Брежнєва та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що це не перший ляп турецьких ЗМІ з дружиною Володимира Зеленського. Нещодавно інше видання Haber Chаnnel назвав першу леді України Ольга, а не Олена.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що тест виявив китайський вірус у дружини президента Олени Зеленської. При цьому лабораторний аналиц зразком Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Дружину президент атакою результат дуже здивував, вона чувтвовала себе абсолютно здоровою, ніяких симптомів захворювання не було.

Проте вже 16 червня Офіс президента видав заяву про те, що першу леді поклали в лікарню. Був озвучений діагноз: "двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості".

Пізніше прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила, що Зеленський продовжує працювати в Офісі президента. За її словами, деякі функції, зокрема переговори з лідерами інших країн, можна здійснювати виключно з ВП.

Однак, через зараження подружжя Зеленському довелося перейти на особливий режим роботи. Зокрема знадобилося скасувати особисті зустрічей, а всі наради переведели в онлайн-режим.

Також вона Мендель про самопочуття Зеленського. "Президент почуває себе абсолютно здоровим, але переживає за свою дружину", - заявила прес-секретар президента.

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження.

Також Politeka писала, що Володимир Зеленський вчинком вразив після діагнозу дружини: "Не зміг і пару днів".